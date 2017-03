Tragovima šapa kroz Južnu Ameriku, drugi dio

Naše se putovanje polagano bliži kraju: nakon što smo upoznali Europu, Aziju i Afriku, nastavljamo putovanje Južnom Amerikom. Nakon što smo zadnji put upoznali 5 zanimljivih šapa Južne Amerike, danas nastavljamo s ostalim stanovnicima ovog živopisnog kontinenta. Pridružite nam se u šetnji u kojoj ćemo upoznati novih 6 super zanimljivih stanovnika Južne Amerike!



Pigmejski marmoset Patuljasti marmoset ili patuljasti majmun (Cebuella pygmaea) najmanji je majmun na svijetu. Može narasti od 14 do 16 cm, a težak je svega 140 grama (mužjaci) i 120 grama (ženke). Zbog svoje veličine i simpatičnog izgleda dobio je više nadimaka, a najpopularniji su mono de bolsillo (“džepni majmun”) i leoncito (“mali lav”). Nastanjuje Amazonske kišne šume u Kolumbiji, Ekvadoru, Boliviji, Peruu i Brazilu. Budući da je tako malen, može se popeti na jako visoko drveće, gdje na vitkim granama traži omiljene slastice. Pošto je malen, brz i stalno na drveću, patuljastog majmuna obični prolaznik lako može pomiješati s vjevericom. Hrani se prvenstveno smolom iz stabla, do koje dolazi dubljenjem rupa u stablima kako bi stvorio stabilan protok. Ovaj proces može biti vrlo dugotrajan zbog čega i troši većinu dana praveći rupe u stablima. Također jede voće, nektar i male životinje poput insekata i pauka. Patuljasti marmoset živi u društvenim skupinama od dvije do devet jedinki, gdje jedino dominantna ženka ima pravo pariti se, a svaki drugi član grupe ima zadatak pomoći joj da odgoji mlado. Kada potomci dostignu zrelost, oni ili ostanu u svojoj rodnoj grupi ili je napuste kako bi se priključili novoj. Carski tamarin Carski tamarin (Saguinus imperator) je neodoljivi majmunčić koji nastanjuje tropske kišne šume i otvorena područja prekrivena drvećem u amazonskom bazenu, istočnom Peruu, zapadnim Brazilskim državama Acre i Amazoni te u sjevernoj Boliviji. Uglavnom je sive boje sa žutim mrljama po prsima. Izvorno, ime "tamarin" je navodno dobio radi svojih dugih, bijelih brkova zbog kojih podsjeća na njemačkog cara Wilhelma II. Tamarinovi brkovi mogu narasti s obje strane preko širine njihovih ramena. Carski tamarin može narasti jedva više od 25 cm u duljinu, uz rep koji mu dodaje na duljini još maksimalno 40-ak centimetara. Rijetko kad teži preko 500 grama. Budući da je svejed, hrani se ptičjim jajima, malim kralješnjacima kao što su žabe koje žive na drveću, voćem, biljnim sokovima i kukcima. Kad se hrani biljnim sokovima, zakači se na drvo i svojim pandžama okomito zagrebe koru drveta. Najveći dio svog vremena utroši na ljuljanje i skakanje kroz šumu pomoću svojih aktivnih udova. Patagonijska mara Patagonijska mara (Dolichotis patagonum) je veliki glodavac koji živi u centralnom i južnom dijelu Argentine, a nastanjuje suhe pašnjake. Izgledom podsjeća na zeca zbog izduženih uši i udova. Stražnje su joj noge duže od prednjih zbog čega može brzo trčati ako joj zaprijeti opasnost. Krzno joj je smeđe i sive boje s tamnom linijom preko leđa. Može biti dugačka do 75 centimetara i teška do 16 kilograma. Mara je pretežno dnevna životinja. Biljojed je koji se hrani poglavito travom, ali i bilo kojom drugom dostupnom vegetacijom ili voćem. Živi najčešće u šumama i grmovitom području koje joj omogućuju dobar izvor hrane i zaklon od predatora. Mara je monogamna životinja, a pari se 2 do 3 puta godišnje kako bi osigurala veći broj mladih u leglu. Brigu oko mladunaca vodi ženka, dok mužjak ima minimalnu interakciju s mladim marama i u glavnini pazi na opasnosti od predatora. Mare su blizu ugroženosti zbog uništavanja njihovog prirodnog staništa, kao i lova zbog krzna. Aguti Aguti (porodica Dasyprocta) je također veliki glodavac. Živi u Južnoj Americi sjeverno od Amazone u Brazilu i na području bivših triju Gvajana, istočno od Rio Negra pa preko Srednje Amerike do južnih dijelova Meksika. Ima gustu, lijepu sjajnu dlaku i vitko tijelo na tankim, visokim nogama. Boja dlake mu je crvenkastosmeđa sa žuto smeđim šarama, dok je na trbušnom dijelu bjelkasta ili žućkasta, duža na križima. Uši su mu malene i okruglaste, a oči velike. Ima kratak, batrljasti rep, dug oko 2,5 cm, crn i gol. Brkovi su mu crni. Velik je otprilike kao zec, odnosno dužina tijela mu je 40-60 centimetara. Živi u različitim staništima, između ostalog u šumama, područjima obraslim grmljem i savanama, ali i na poljima i plantažama. Aguti je biljojed i u odabiru hrane nije izbirljiv. Hrani se voćem, orasima, lišćem, stapkama i korijenjem. U nekim područjima aguti prati skupine primata i hrani se voćem koje im pada na tlo. Aktivan je danju, osim u gusto naseljenim područjima gdje iz skrovišta izlazi tek u sumrak. Skrovišta su mu jame koje sam iskapa, šuplja stabla ili gusta vegetacija. U slučaju opasnosti, aguti može vrlo brzo pobjeći. Utabane staze između skrovišta i hranilišta olakšavaju mu bijeg. Dok jede, sjedi na zadnjim nogama držeći hranu prednjim nogama. Takav položaj mu omogućuje da bez većeg gubljenja vremena može odmah pobjeći. Jaguar Jaguar (Panthera onca) je zvijer iz porodice mačaka. Živi diljem Južne Amerike, a rasprostranjen je sve do Patagonije na krajnjem jugu kontinenta. Živi u gustim tropskim šumama, a najdraža su mu močvarna područja i područja s mnogo drveća. Bio je neko vrijeme prilično uobičajen i u južnim državama SAD-a. Jaguar je najveća američka divlja mačka. Samotnjački je lovac, osim u vrijeme parenja. Najdraža hrana su mu sisavci koji žive na tlu, poput divljih svinja i kapibara, domaće životinje, ribe, žabe, kornjače, čak i mali aligatori. Njegova je lubanja toliko čvrsta da svojim ugrizom može probiti debele oklope riječnih kornjača i debelu kožu aligatora. Odrasli jaguar može biti dugačak do 1,8 metara i težak do 158 kilograma. Ima kratke noge u usporedbi s ostalim velikim mačkama, no one mu omogućuju brzo kretanje i skakanje između visokog drveća, penjanje i plivanje. U divljini je vrlo rijedak jer su ga u prošlosti ljudi lovili radi njegova iznimno lijepog krzna, tako da je gotovo istrebljen. U mnogim zemljama njegov se broj smanjio zbog sječe šuma i uređenja pašnjaka za domaće životinje te gradnje novih naselja. Izvor: eol.org