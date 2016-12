Znanstveni pokusi preko praznika za male znanstvenike!

Udruga Bioteka ove godine uveseljava zimske praznike svoj znati┼żeljnoj osnovnoškolskoj djeci svojim projektom znanstvenih radionica „Bioteka u pokretu! Pro─Źitajte u nastavku kako uklju─Źiti svoje osnovnoškolce!



Svoj djeci izme─Ĺu 7 i 12 godina omogu─çili smo bijeg od hladno─çe u fantasti─Źan svijet znanosti gdje ─çe svako dijete na nekoliko dana dobiti priliku iskusiti kako je to biti znanstvenik. Male znanstvenike ─Źekaju pokusi u kojima ─çe znanstveno dokazati da su roditelji ipak u pravu, barem kada ih poti─Źu da jedu puno vo─ça i povr─ça. Koje vo─çe i povr─çe ima najviše vitamina C saznat ─çemo kada zaposlimo ruke s tarionicima, kapalicama, otopinama, a koje grickalice imaju najviše masti otkrit ─çe nam naša sprava koja zna koja je hrana nezdrava. Što ─çe još sve mali znanstvenici imati priliku raditi i kako se prijaviti, pro─Źitajte u nastavku. TJEDNI PROGRAM ZNANSTVENIH RADIONICA (od 2. sije─Źnja do 5. sije─Źnja 2017.) PONEDJELJAK 2.1.2017. Kako gore kalorije? Koliko masti pojedemo u vre─çici ─Źipsa ili pistacija? Je li mast štetna? Kako gore kalorije? Sve to mo┼żete vidjeti i saznati na ovoj plamte─çoj radionici!Ako ┼żelite, donesite sa sobom „pokusni uzorak“ – svoje najdra┼że grickalice!

U potrazi za vitaminskom bombom!

Aaaaaaapcihaaaaaaa! Prehla─Ĺen si i dobro bi ti došao vitamin C? Mo┼żemo ti pomo─çi! Saznaj ima li više vitamina C u brokuli ili u limunu, te kako slavni C poma┼że. UTORAK 3.1.2017. Skrivene boje liš─ça Jesu li listovi zaiste te boje koju vidimo? Na ovoj radionici skrivene boje liš─ça izlaze na vidjelo!

Svemirci mikroskopa Sve što ne mo┼żemo vidjeti golim okom, mo┼że nam pokazati mikroskop ako ga lijepo zamolimo! Koje sve ─Źarobne svjetove krije, u ovoj radionici otkrijte! SRIJEDA 4.1.2017. Ja, doktor Saznaj kako je biti doktor na jedan dan! Ispuni našu tjelesnu iskaznicu, pokusom otkrij koliko su ti velika plu─ça i izmjeri svoje otkucaje srca stetoskopom koji sam napraviš.

Krvava radionica Napravi model krvi uz pomo─ç bombona, a prije toga treba “izgraditi” krvo┼żilni sustav ─Źovjeka. Nije tako teško kao što se ─Źini, vidjet ─çeš! ─îETVRTAK 5.1.2017. A kad si ti nastao? Nakon ove radionice sigurno ─çete znati da dinosauri nisu pra┼żivotinje. Kako je nastao ┼żivi svijet na našem planetu ispri─Źat ─çe nam evolucija.

Fosilitarij dr. Amonita Kako izgleda “Fosilitarij dr. Amonita” kod kojeg se kriju fosilni ostaci mnogih neobi─Źnih ┼żivotinja poput trilobita, amonita, ─Źak i pravih pravcatih dinosaura? Kako izgledaju fosilni ostaci dinosaurovih zuba?I za kraj, napravi sam svoj “fosil”! Radionice se odvijaju svaki dan od 10h do 12.30! Osigurana je pauza u kojoj se s djecom igraju timske igre! Kolika je cijena polaska ovog znanstvenog programa? Cijena ovih radionica je 400 kn za cijeli tjedni program, no ove godine odobravamo popust i cijena iznosi 250kn za radionice od ponedjeljka do ─Źetvrtka. Popust se odnosi samo na ponudu koja obuhva─ça cjelokupan tjedni program, dok se radionice po pojedinom danu napla─çuju 100kn. Pla─çanje je gotovinom po prvom dolasku u udrugu Bioteka. Gdje se odr┼żavaju radionice? Adresa: Oki─çka 7 (Trešnjevka), Zagreb. Kako se prijaviti? Prijavite se mo┼żete na mail prof. biologije Kristini na kristina.duvnjak@bioteka.hr. Broj mjesta je ograni─Źen na 12 djece, stoga po┼żurite! Napomena: Program „Bioteka u pokretu- ciklus znanstvenih radionica za djecu“ posjeduje pozitivno stru─Źno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje, tj. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao vrijedan izvaninstitucionalni sadr┼żaj. Program je izradila skupina stru─Źnjaka, odr┼żava se tijekom školske godine redovito u prostorima udruge od 2013., godišnje obuhvati više od 1000 djece te ga provode stru─Źnjaci s kontuniranim usavršavanjem u podru─Źju edukacije. O udruzi bioteka mo┼żete više saznati na www.udruga.bioteka.hr, www.biologija.com.hr i www.bioteka.hr